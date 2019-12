Jan Pietrzak dla Frondy: Łajdacy przeszkadzają naprawiać Polskę!

ten drugi 20.12.19 12:22

Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem

Chodzi taki, intelekt ma w oku

Zastanawia go kryzys powieści

To Sibelius mu bliższy niż Szopen

Kształci styl w umysłowych igraszkach

Póki co

Aaa dostanie tylko paszport



Ref.

Do Anglii

Prać pieluchy

Do Szwecji

Myć talerze

Do Francji!

Sprzątać brudy

Do Danii

Skubać pierze

Do Anglii, do Szwecji, do Francji, do Danii…





Renesansem secesji się cieszy

Levi-Straussa traktuje pół żartem

Szanse widzi przed kinem współczesnym

Gdzieś na styku Skolima z Godardem

Między stresem a handrą to wszystko

Przecież tu

Straszne nudy nad tą Wisłą



Ref.

Do Wiedna

Płukać kufle

Do Hagi

Pety zbierać

W Londynie

Zbijać trumny

W Paryżu drzwi otwierać

Do Wiednia, do Hagi, Londynu, Paryża





Tam się zgina w układnym ukłonie

Kiedy gość go poklepie po plecach

Tam haruje jak wół do wieczora

Bo mu patron pół centa obiecał

A już w drodze powrotnej do Kraju

Myśli jak

Tu ulepszyć by socjalizm



Ref.

A pod Parczew!

Babę łatać

W Małkini pleść powrozy

Do Pyr!

Łopatą machać

W Leżajsku!

Doić kozy

Pod Parczew! Małkinie! Do Pyr! Do Leżajska! Taak!



I pomyślmy Panowie Polacy

Czy osobnik o którym tu mowa

Wie co sprawa i walka co znaczy

O Judymie co sądzi nasz „rodak”

Czy w ogóle ma jakieś ideje

Jeśli nie...

No to co się u Nas dzieje...?



https://www.youtube.com/watch?v=fE97Dq5Tb5g