Jaki: Tusk musiał otrzymać od UE zapewnienia o represji

- Dla mnie jest oczywiste, że Tusk nie wracałby, gdyby nie uzyskał pewnego rodzaju zapewnień od instytucji europejskich - powiedział europoseł Patryk Jaki.

Patryk Jaki w rozmowie z TVP Info dyskutował m. in. na temat kwestii powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Powrót ten nastąpił w miniony weekend, kiedy to Tusk przejął stery w Platformie Obywatelskiej.

- Dla mnie jest oczywiste, że Tusk nie wracałby, gdyby nie uzyskał pewnego rodzaju zapewnień od instytucji europejskich, że represje wobec Polski będą tak długo, jak proniemiecka opcja nie wróci do władzy w Polsce, czyli Donald Tusk - stwierdził Jaki.

Jaki stwierdził, że PiS szykuje alternatywne wobec takiego scenariusza rozwiązanie.

- Alternatywnym planem dla tego scenariusza jest przede wszystkim to, aby budować świadomość społeczną w naszym kraju na temat procesu, który w tej chwili odbywa się w UE. Mianowicie konsekwentnego zabierania Polakom wpływu na własne państwo - mówił.

- Jeżeli ta świadomość będzie duża i urzędnicy europejscy będą to widzieli i to będzie też oznaczało, że polityka karania Polski nie wpłynie w żaden sposób na zmianę władzy w naszym kraju, to jestem przekonany, że przyniesie skutki. Ale póki będziemy myśleli tak, że cokolwiek UE nie robi, to jest na pewno dobre, to urzędnicy unijni będą z tego korzystali i będą nam skakali po głowach - ocenił.

jkg/tvp info