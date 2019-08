Izraelskie media szantażują Polskę!

WIERSZYK O ŻYDACH: 13.8.19 13:26

Żyd mnie obraża ja go nie mogę, Od razu staje się ksenofobem, Antysemitą albo rasistą, Choć tylko flagę trzymam ojczystą.

Wróćmy do wojny i do Hitlera, Na dziesięć Żydów Polak umiera, Ale dlaczego ?, Bo Was chowali, I własne życie tym narażali.

A Ty w tej chwili razem z Niemcami, Właśnie nazywasz Nas Faszystami. Tak z tymi ludźmi i wielkiej skali, Co Was miliony wymordowali. Powiedz to babci, powiedz dziadkowi Być może prawdę wtedy Ci powie.

Kto był faszystą - czy to Polacy ? I co to słowo naprawdę znaczy. To wasza nacja tworzyła Kapo, W gettach, obozach niczym Gestapo.

By tylko sami wojnę przetrwali, To własnych braci na śmierć wydali. Czemu akurat o tym nie mówisz?, Czym był Kapo tym się nie chlubisz.

Ale Ty z błotem mieszasz Polaka, Już widać Wasza natura taka. Bo Polak nigdy się nie poddawał, I nawet w Waszej obronie stawał.

Walczył na frontach w całej Europie, A dziś go nawet Europa kopie. Poznałeś prawdę przez całą dobę, Choć mi jest przykro, Wybaczam Tobie.

Na koniec powiem Ci prawdę taką : Być może żyjesz dzięki Polakom..