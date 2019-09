In vitro dla lesbijek. Francuzi wyjdą na ulicę

“ Przekształca się medycynę w wykonawcę usług. Ma zaradzić frustracji i cierpieniu, które jest realne i dotkliwe, kiedy nie można mieć dziecka. A zatem korzysta się z technik medycznych nie po to, by leczyć, ale by odpowiedzieć na pewne pragnienie. Jako biskupi chcemy ostrzec społeczeństwo przed konsekwencjami tej drogi - stwierdził francuski hierarcha. - Bo oto państwu wydaje się, że może zaradzić tym cierpieniom i tej frustracji, nie tylko dzięki zabiegom medycznym, ale również i prawnym, abyśmy mieli wrażenie, że wszystko jest w porządku. Jest to jednak droga, na której trudno będzie się zatrzymać. Już teraz możemy być pewni, że po in vitro dla lesbijek zostaną też zaakceptowane surogacje. Smutne jest także to, że medycyna robi to, co do niej nie należy, i że przeznaczane są na to wielkie zasoby ludzkie i finansowe, podczas gdy służba zdrowia poważnie niedomaga. ”