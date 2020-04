Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

PIERWSZE CZYTANIE

Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy

Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą: «Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię!»