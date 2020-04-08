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Idą święta 8.04.2020, 13:00
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Idą święta

12Dodaj komentarz

  • Stachu 8.4.20 13:06

    Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski dotarł do listu napisanego przez Jarosława Gowina, który skierowany był do członków Porozumienia. W dokumencie lider tej partii podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski zgadzają się ze stwierdzeniem, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków.

  • ladychapel 8.4.20 13:10

    Pomoc medyczna będzie w rozszerzonej formule udzielana VIP-om oraz ich rodzinom,"bez skierowania". To jest ta tarcza,ludu pracy?

  • Won trollu na Czerską! 8.4.20 13:18

    Oooo,
    Dumny Cwel występuje po południu jako Stachu

  • ladychapel 8.4.20 13:43

    Litwa: Wyjazd do innych miast w czasie Wielkanocy został zabroniony

    https://zw.lt/litwa/wyjazd-do-innych-miast-w-czasie-wielkanocy-zostal-zabroniony/

    Czy Polska zdecydowałaby się na taki krok i jak Polacy przyjęliby taką decyzję?

  • ladychapel 8.4.20 13:51

    Kochane Frondelki! Ale mi się dzisiaj od rana pieprzy... Chyba przedawkowałem pejsachówkę własnej produkcji oraz koszerne gęsie pipki. Spałem w parku (wbrew zaleceniom PIS-iorów) na brudnej ławce (jakiś niedomyty goj tam pewnie siedział) na Gazecie Wyborczej i Newsweeku. Musiało coś z tego szajsu przedyfundować mi do mózgu.
    No i tak mi się chrzani od rana...

  • czy warto było dla nich ryzykować życiem? 8.4.20 14:20

    You OBOJETNY ladyshemale, as a "learned molecular geneticist" why don't you fix your own genetic code, kike's DNA?
    And instead of being a piece of shit motherfucker perhaps you could become somewhat acceptable douchebag.

    What say you kike?

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