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,,Hiob''. Ósmy odcinek rekolekcji ,,Męska modlitwa'' [ZOBACZ] 26.03.2020, 14:20
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,,Hiob''. Ósmy odcinek rekolekcji ,,Męska modlitwa'' [ZOBACZ]

1Dodaj komentarz

  • Katolicka Kretynizacja Polski 26.3.20 14:28

    nie będzie "męskiego różańca" czyli debili pełzających na kolanach po rynku w Krakowie? ten ich bogu ich nie ochroni?!

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