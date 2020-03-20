Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
Gruzińska pieśń ludowa dedykowana pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii 20.03.2020, 9:40
lech kaczyński
pamięć
gruzja
pieśń
prezydent
Fot. archiwum prezydent.pl via Wikipedia, CC 3.0
4

Gruzińska pieśń ludowa dedykowana pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii

4Dodaj komentarz

  • Polak Ateista Dumny Gej 20.3.20 9:52

    Ojej jak tylko zobaczyłem czarno-białą fotkę to się strasznie zasmuciłem, że koronawirus odebrał nam najwspanialszego pokurcza jakiego Rzeczypospolita widziała :)

  • Przejechany przez Biedronia na Pasach Ciężarny Gej 20.3.20 9:57

    "Polak Ateista Dumny Gej" czyni intelektualne postępy. Opanował osobliwe słowo "pokurcz". Jego IQ wzrosło z 2 do 3. Czyli całe 50%. Jak na pedała to nie najgorzej.

  • BOGAnieMA 20.3.20 10:16

    Wciągną nas w przygody wir i w kłopoty
    Mamy auta, laser i samoloty
    Być albo nie być
    Tu trzeba przeżyć
    Kaczki! (uuu -uuu)

    Dzioby w górę, zgodnym chórem
    Kaczki! (uuu-uuu)
    Raz na wozie, raz pod wozem
    Kaczki!

    Czy-czy-czycha - ktoś tam w cieniu,
    trzeba zmykać w okamgnieniu
    A tu rety, razem bracia
    Kaczki! (uuu-uuu)

    Dzioby w górę, zgodnym chórem
    Kaczki! (uuu-uuu)
    Raz na wozie, raz pod wozem
    Kaczki! (uuu-uuu)

    A więc dalej, w wir przygody
    Kaczki! (uuu-uuu)

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook