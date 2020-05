Gronkiewicz-Waltz niezadowolona z Trzaskowskiego. Krytykuje władze PO

Trzaskowski TO TYLKO PANICZNA PRÓBA UCIECZKI PO 15.5.20 21:04





Trzaskowski jako kandydat na prezydenta RP to tylko pokrętna próba desperackiej ucieczki PO z Warszawy przed nieuniknionymi i tak rządami komisarza w upadającej ekonomicznie stolicy.



Warszawa już jest w dramatycznej sytuacji finansowej i obłąkańcy z PO dobrze wiedzą, że rządowy komisarz w Warszawie to tylko kwestia czasu. Stosunkowo rychłego czasu. Zrobili więc - a zwłaszcza przerażony Czaskoski - niby-ucieczkę do przodu przed kompromitacja na skalę większą niż tylko warszawska. Ale nic im to nie da, "papiery" z lat rządów HGW i Czaskoskiego czekają na organy ścigania.



No i to przerażenie HGW.... Wymowne.