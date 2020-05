Grodzki p. o. prezydenta RP? Mec. Andrzejewski: Absurd!

n 27.5.20 8:48

To już chyba trzeba by było się modlić o powrót Komorowskiego... W porównaniu z tą możliwością tamto to była sielanka. Proszę sobie przeprowadzić ćwiczenie jak wyglądałby świat gdyby prezydentem był marszałkissimus. A poza tym...



Totalniactwo zdaje się chce poderżnąć gardło Marszałek Witek i czecia osoba ma przejąć władzę w państwie w okresie po ustaniu obecnej kadencji Dudy. Nie wiem tylko czy poderżnięcie to będzie robione dosłownie czy w przenośni. Ale biorąc pod uwagę casus Cyba i Smoleńsk to wszystko jest możliwe.



Jedynym sposobem, który byłby możliwy do realizacji by przejąć władzę poza ustalonymi procedurami jest oparcie się totalniactwa na zagranicy. Niemcy mają swoją "doktrynę Breżniewa" z 2005 r., która ma na celu obronę demokracji w krajach UE. Co ciekawe USA też mają swoją taką doktrynę, ale dotyczy ona całego świata. Interesujące będą te dni tym bardziej, że aktualna sytuacja w UE nie jest tą samą co przed pandemią. Jeszcze parę lat temu totalniactwo taki pucz zrobiłoby jeśli nie bez problemu to stosunkowo łatwo. Tak zresztą zrobili przy pomocy Smoleńska w 2010. Nic tak nie potwierdza wersji o zamachu jak słowa Schetyny: "ulica i zagranica".