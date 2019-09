Finansowanie ,,SokuzBuraka''. Patryk Jaki: Zawiadomię prokuraturę

Urszula 23.9.19 14:20

Oczyścić Polskę z komunistycznego śmiecia. To obóz zdrady narodowej, który powinien być odsunięty z życia publicznego i to jak najszybciej. Oni bojkotują nawet największe święta narodowe, są przeciwni reparacjom wojennym, donoszą na Polskę gdzie się da i żądają karania Polski szczególnie w UE !!! To dowód na to, że oni nie są Polakami. Proponuję więc , aby od Greków kupić jedną z wysp i zapewnić tym ludziom, wraz z lewackimi politykami, darmową podróż na tą wyspę (one way ticket). Niech tam budują własne, równe społeczeństwo, własną liberalną politykę, ich wolność i demokrację, ich wiarę w neomarksistowską ideologię ..... , a resztę żydów Zandbergów do Izraela !