Fake news „GW”. Tym razem chodzi o masturbację i wypowiedź małopolskiej Kurator Oświaty

Maria Blaszczyk 3.2.20 13:07

Uczyć masturbacji???

A komu to potrzebne?

Pełna zgoda.

Jest to coś, co większość dzieci odkrywa przed 2 r.ż.

Naprawdę nikt ich tego nie potrzebuje uczyć. Ani namawiać - jak świat światem ludzie - i nie tylko ludzie - się masturbowali i nikomu do głowy nie przyszło ich do tego namawiać. A jednak to robili.

Natomiast mieszanie do edukacji pojęcia grzechu to jest aberracja. Jest to pojęcie religijne, stosowane w niektórych religiach i dotyczy ich wyznawców. Świeckiej szkole nic do tego. W Polsce panuje wolnosć wyznania.