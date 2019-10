Episkopat apeluje: Pokażmy światu, jaką piękną mamy tradycję!

Ks. Rytel-Andrianik zachęcił internautów do włączenia się w akcję #Zaduszki. Wyjaśnił: „Zaduszki to powszechnie używana nazwa obchodzonego 2 listopada Dnia Zadusznego. To dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W czasie wizyt na cmentarzach zróbmy zdjęcie, np. smartfonem, i zamieśćmy je na Facebooku czy Twitterze z hasztagiem #Zaduszki. Będzie to jeden ze znaków naszej modlitewnej pamięci”. Rzecznik Episkopatu podkreślił też: „Stwórzmy wspólnotę modlącą się w intencji zmarłych, dla których nasza modlitwa jest największym darem, którego oni tak bardzo potrzebują”.