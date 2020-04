Epidemia w Rosji. Kryzysowa kanikuła grozi gospodarce

Totustuus 9.4.20 16:22

Trevignano Romano 8 kwietnia 2020 r

Przesłanie Jezusa o 17.50

Dzisiaj [Wielka Środa] był dniem, w którym Judasz zdradził Mnie pocałunkiem. Spacerując po mieście, faryzeusze patrzyli na Mnie z pogardliwą wyższością , pychą i arogancją , w ten sposòb także i dzisiaj Mój kościół Mnie zdradza, spoglądając na Mnie w sposòb powierzchowny; dochodzi do tego że wielcy teologowie blokując dostęp do kościołòw, rozpraszają Moją trzodę. Córko moja, taka jest historia Wielkiej Środy i czasów obecnych ; wkrótce otrzymacie Ostrzeżenie, da wam ono możliwość wyboru między Miłością do Mnie lub Szatana. Potem kule ognia spadną na ziemię i będzie to dla was najgorszy moment, ponieważ nadejdą wszelkiego rodzaju katastrofy. Moja Matka będzie was chronić, umieszczając was pod swoim Błogosławionym płaszczem, nie lękajcie się. Wszystkich was błogosławię w imię Ojca w imię moje i Ducha Świętego, Amen ”.