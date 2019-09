,,Dziękuję Bogu, że odszedłem z Kukiz'15!''

„Paweł Kukiz bardzo często zachowywał się nieetycznie i niemoralnie. Nasz lider miał duże skoki emocjonalne. To nie jest osoba ustabilizowana” - mówił dziś Jarosław Porwich, poseł klubu Wolni i Solidarni.

„Gdy widzę go na listach PSL, dziękuję Bogu, że dwa lata temu odszedłem z Kukiz'15 i nie muszę nosić tych zielonych barw”.

„ Odszedłem, bo zaczęły pojawiać się intrygi, dziwne zachowania, skręty w lewo. Moje serce jest po prawej stronie. Nigdy nie podpisałbym się pod tym, co robi lewica i lewactwo, ani pod tym, co prezentuje Platforma Obywatelska”.

Mocno dodał też, że z bólem i żalem musi przyznać, że to, co mówi Paweł Kukiz, to tylko puste słowa i puste hasła.