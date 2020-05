Dramat w Brazylii. Masowe groby dla ofiar COVID-19

StopKoronaPierdolcowi 24.5.20 20:42

Brasil:DF: Cmentarz dokonuje ponad tysiąc ekshumacji i zwalnia miejsce na groby Źródło: Reprodukcja TV Globo Newsroom 07/04/20 - 14h47 - Zaktualizowano 07/04/20 - 15h54 W celu otwarcia nowych grobów we wtorek na cmentarzu w okręgu federalnym dokonano 1300 ekshumacji (7). Zdjęcie przedstawia jednostkę Taquatinga, a uwolniona powierzchnia 3 300 metrów kwadratowych zostanie przeznaczona dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, zgodnie z ustaleniami G1. W oświadczeniu Campo da Esperança - odpowiedzialny za zarządzanie witryną - powiedział, że środek nie został podjęty z powodu koronawirusa . „Jest to część planu ponownego wykorzystania miejsca na nowe pochówki, rozpoczętego w 2016 roku”. W dokumencie firma informuje również, że utrzymuje kontakt z rządem dystryktu federalnego w celu przeanalizowania ewolucji Covid-19 i jeśli konieczne jest rozszerzenie produkcji grobowców. „W razie potrzeby, co, jak mamy nadzieję, nie nastąpi, wszelkie środki w tym kierunku zostaną określone wraz z GDF [Rządem Okręgu Federalnego]”. Zagrożona pojemność cmentarza Jedną z możliwości zmierzenia się ze skończoną pojemnością cmentarzy jest kremacja. Campo da Esperança, który zarządza jednostkami w Dystrykcie Federalnym, kupił sprzęt do przeprowadzenia kremacji za cenę 100 000 R $ plus koszt przeniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Usługa ma zacząć działać w drugiej połowie 2020 r. Według firmy jednostki zbliżają się do maksymalnej wydajności. Jeśli przeanalizowane zostaną tylko obszary dostępne dla nowych grobów, cmentarze nie będą w stanie wytrzymać długo: Cmentarz Asa Sul: obsługuje 2 kolejne lata Cmentarz Brazlândia: jeszcze 6 lat Cmentarz Sobradinho: jeszcze 7 lat Cmentarz Planaltina: jeszcze 6 miesięcy Także lipa z tym kłamstwem o tym ze spychacze kopią groby dla umarlych na covid19