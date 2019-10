Dr Jerzy Bukowski: Czy dojdzie do politycznej walki bokserskiej?

Małgorzata 16.10.19 20:44

W 2019 roku wybraliśmy ponownie centro-prawicową formację polityczną Prawo i Sprawiedliwość ! Ufamy PIS i zjednoczonej prawicy, bo ci ludzie chcą nic innego tylko dobra dla nas i dla Polski !!! PIS to partia ludzi uczciwych i zaufanych, nieskorumpowanych o żelaznych konsekwencjach w tych sprawach, ludzi patriotycznych, odważnych i honorowych, pracowitych, uznających prawo do życia od poczęcia i wiarę katolicką. A przywódcy PIS J. Kaczyński i premier Morawiecki to najlepsi stratedzy i politycy w dziejach Rzeczpospolitej.

Ludzi PIS należy podziwiać i chronić za to, że przy takiej fali nienawiści, kłamstw i presji siłowego lub podstępczego odsunięcia ich od demokratycznie wybranej władzy, robią to co obiecali wyborcom, tzn, z jednej strony reformują kolejne instytucje państwa, a z drugiej strony b. dobrze rządzą gospodarką, bezpieczeństwem i ochroną socjalną Polaków. Ich program na najbliższe lata to Polski Model Dobrobytu. Niech rządzą dalej !!!