Dlaczego środowisko sędziowskie nie oczyściło się samo?

Zosia 12.12.19 12:07

Polacy, widzieliście zeznanie majątkowe prezes sądu najwyższego Gensdorf (po polsku: Gęsia Wieś) ?! Ja Pie-rd-olę , to babsko ma tyle waluty, tyle nieruchomości, ma nawet łąkę ! No to powiedzcie mi, jak oni mają z tych ciepłych posadek zrezygnować ?! Oni walczą o to żeby było jak było jak lwy i lwice – po trupach !!! Jestem ciekawy majątku sędziego Iwulskiego, kapitana LWP i służb specjalnych ?! Może ktoś to opublikuje ?!