Co za dzień!!! Historyczny sukces polskich lekkoatletów - wygrali Drużynowe Mistrzostwa Europy

Te sukcesy to pokłosie rządów PO które budowało orliki,modernizowało stadiony, łożyło na sport! PiS wszystko to zatrzymał i zamiast dalej wspierać te dzieła buduje pomniki jakiegoś niedojdy eksprezydenta Lecha pod którymi młodzież chla wina a jedyny "sport" jaki uprawiają to rzucanie kostką brukową lub butelkami w marsze LGBT!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha