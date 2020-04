Budka już nie taki pewny Gowina?

Ciekawski 22.4.20 13:37

Kaczyński chce Polskę przenieść do czasów PRL, tylko że to on chce teraz być Gomułką. Cofnięto reformy (edukacja - likwidacja gimnazjów, emerytalna - cofnięto wydłużenie wieku emerytalnego - biedniejsi emeryci to tacy którym łatwiej rządzić, rzucając im co jakiś czas ochłap np. 13 emeryturę)., wraca centralne zarządzanie przedsiębiorstwami i nepotyzm, co prowadzi do obniżenia wydajności i wartości tych firm. Wybory stają się farsą, brak przejrzystości, zmienianie przepisów wyborczych w trakcie kampanii - to są standardy totalitarnych państw. "Polska wstaje z kolan", "za kilka lat prześcigniemy Włochy i Francję" - to wszytko już było za komuny. Poczytajcie historię.



"Ci, którzy nie znają swojej historii, są skazani na jej powtarzanie."