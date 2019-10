Brawo! Sąd uniewinnił Mariusza Dzierżawskiego

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie potwierdził możliwość pokazywania prawdy o aborcji. Prezes Fundacji Pro – prawo do życia Mariusz Dzierżawski został uniewinniony od zarzutu rzekomego umieszczania nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym. Obwinionego reprezentowali prawnicy Ordo Iuris.

Postępowanie zostało wszczęte przez policję. Jego powodem było doniesienie złożone w związku z prezentowaniem w miejscu publicznym na zaparkowanym pojeździe banerów przedstawiających skutki aborcji. Sąd Rejonowy w ustnym uzasadnieniu wyroku podkreślił, że nie można uznać takich zdjęć za nieprzyzwoite. Oznacza to, że zachowanie obwinionego nie wypełniło znamion wykroczenia. Określenie „nieprzyzwoity” należy bowiem rozumieć jako niezgodny z panującymi normami obyczajowymi, zasadami, etyką. Tymczasem, tego typu sugestywne fotografie wykorzystywane są w wielu innych kampaniach społecznych dotyczących m.in. obozów koncentracyjnych czy przeciwdziałania uzależnieniom.

„Mimo jednolitego orzecznictwa sądów w postępowaniach obrońców życia wciąż zdarza się, że organy ścigania kierują do sądów wioski o ukaranie, co następnie wiąże się z postępowaniem. Zdecydowana większość sądów decyduje się na umarzanie postępowań z uwagi na brak znamion wykroczenia w działaniach wolontariuszy Fundacji Pro – Prawo do Życia” – podkreśliła Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.