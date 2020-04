Brawo Polska: Maseczka z roślin ochroni przed koronawirusem! 100% skuteczności

17.4.20 11:13



"Powszechne szczepienia, i jeszcze raz szczepienia, ich celem jest aby 7 mld ludzi dostało tą szczepionkę, pomyślcie nad tym, nawet jeśli to oznacza rozbicie amerykańskiej i światowej ekonomii i będzie to kosztować od 4 do 7 bilionów dolarów, to nie ma znaczenia, przy zysku 10 bilionów za rok, ONI to zrobią, ta polityka utrzymywana jest przez ludzi, którzy uprawiają fałsz, wiedzą co jest dobre ale promują naukę, że trzeba wszystkich zaszczepić... patrz, gdzie podążają pieniądze ….."



https://youtu.be/IHgnZjGDV0E?t=399









Więc kogo bardziej winić, polityków czy ludzi, którzy na nich głosują?



„Na świecie mamy do czynienia z elitą polityków, są to prawnicy i lobbyści, wiele z nich nie ma pojęcia jak rozwiązać jakikolwiek problem, oni sami je tworzą, wiesz, ludzie pracy w USA i Polsce, jak elektrycy, hydraulicy, inżynierowie jak ja cierpią, lobbyści i politycy tworzą fałszywe problemy i rozwiązania tych problemów, nigdy nie mają dobrego rozwiązania bowiem prawdziwie zmusiłoby ich do oddania władzy, nie chcą rozwiązywać problemów, tylko zniewalać ludzi ...”



https://youtu.be/IHgnZjGDV0E?t=463