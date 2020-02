17.2.20 11:08

Sukces?, "Brawo PiS! Więcej polskich stacji na Litwie" - a tym czasie oddajemy masze zasoby naturalne pod zarząd żydowsko amerykaskich firm.

Sukces?



A może sprawy nie wyglądają tak, jak to malują media głównego ścieku.



Wiadomym jest, że Eurokołchzem zarządzają Niemcy. To Niemcy atakują PiS. To Niemcy dążą do zmiany władzy w Polsce. PiS razem z amerykańskimi Żydami realizuje na obecnych polskich ziemiach projekt POLIN. Nie jest to w interesie Niemiec, aby zachodnie ziemie Polski przeszły w żydowskie ręce. Niemcy nigdy nie wyrzekły się praw do tych ziem, uważają je za niemieckie. Stąd ten zajadły atak na PiS pod pozorem naruszania zasad „praworządności”.



W odwecie na atak Niemiec na PiS i próbę odsunięcia go od władzy, PiS podjęło szacowanie szkód wojennych i podnosi sprawę reparacji. Na tym polu PiS widzi płaszczyznę porozumienia z Niemcami. Jak na razie Niemcy nie wykonują nerwowych ruchów. W dalszym ciągu nękają PiS w Eurokołchozie.

Czy PiS przełamie atak Niemiec na jego rządy w Polsce? Wydaje się, że nie.

Sądy, praworządność, TSUE, awanturnicy, donosiciele, grillowanie Polski w PE, to tylko narzędzia, to tymi narzędziami Niemcy walczą o niemieckie kondominium w Polsce, walczą o ziemie zachodnie pod zarządem niemieckim a nie żydowskim.



Sprawa nie wygląda dobrze. Naród jest w potrzasku. Z jednej strony PO i sodomici a z drugiej strony PiS nawalają się nawzajem między sobą bez opamiętania. Stronnictwo niemieckie i żydowsko-amerykańskie. Pomiędzy interesem Niemiec a interesem Izraela, USA toczy się gra o Polskę? Polska pod wpływami Niemiec, czy w obecnych granicach Polski projekt POLIN? Kondominium niemieckie, czy kondominium żydowsko-amerykańskie?



Oddajemy złoża naturalna na ziemiach zachodnich pod zarząd żydowsko amerykański firm (koncesje na wydobycie), poprzez ostatnio głosowane zmiany do ustawy prawo geologiczne, i pomimo protestu strony społecznej, jak choćby bardzo duże złoże rudy miedzi i srebra Nowa Sól.



Więcej na YT. Nie słuchacie niezależnych opinii specjalistów publikujących na YT, nie słuchacie narodowców, to wasza sprawa.

Ale dociekajcie?

PS.

POLIN to Palestyna v.2 w Europie Środkowej.