Bp Mering w aktach IPN jako TW „Lucjan”

- Akta Departamentu I wobec zniszczenia większości teczek Departamentu IV to najcenniejsze źródło informacji o współpracujących z bezpieką duchownych.

- Wiesław Mering pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydziału IV KWMO w Gdańsku od maja 1975 r. Wytypowano go na kandydata do werbunku, uwzględniając fakt, że utrzymuje rozległe kontakty z księżmi diecezji chełmińskiej studiującymi na wyższych uczelniach katolickich oraz kadrą naukową uczelni katolickich.

Ten sam dokument mówi, że ks. Mering wskazuje, że do współpracy z SB nie był przymuszony i podpisał zobowiązanie dobrowolnie, a w kręgu zainteresowań wywiadu ks. Mering znalazł się w zwiątku z tym, że uzyskał stypendium we Francji. Tak więc – według akt - był on wykorzystywany również w trakcie swojego pobytu za granicą przez Służbę Wywiadowczą MSW PRL, chociaż oficer prowadzący napisał, że oświadczenia na piśnie nie pobrał.