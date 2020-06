Bp Długosz dziękuje Bogu za rząd PiS

12.6.20 13:06

Uważasz ,że ludzie ,którzy pozwalają na aborcję ,na marsze lgbt ,ograniczają liczbę wiernych do 5 osób w najważniesze święta katolickie ,zalecają komunię na łapę na stojaka mają coś wspónego z wiarą w Boga ,z Matką Bożą ,że mają Boga wyrytego w sercu ,jakby mieli to zamiast zamykać kościoy pierwsi padali by na kolana przed Bogiem ,pokutowali i wiernych do tego namawiali ,a nie z pychą obnosili się ,ze są mądrzejsi od Boga i zabraniali ludziom chodzić do kościoła ,nie rozwiązywali by pielgrzymki ,która szła modlić się o ustanie pandemii.To nie są ludzie wiary. W sercu mają wyryte ,ale dążenie za wszelką cenę do władzy nie Boga .