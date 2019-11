Bp Artur Miziński: Naszą modlitwą możemy bardzo pomóc zmarłym

„Odwiedzin na cmentarzach nie traktujmy jak sentymentalnego spaceru. Modlitwę i odpusty, które możemy uzyskać nawiedzając cmentarze ofiarujmy za bliskich nam zmarłych” – powiedział bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski.

Bp Miziński podkreślił: „Dzień Zaduszny to czas szczególnej i gorliwej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Na naszą modlitwę czekają Ci, którzy po śmierci są w oddaleniu od pełni Bożej miłości, potrzebują oczyszczenia, czyli czyśćca, który jest +przedsionkiem nieba+”.

U progu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II bp Miziński przypomniał również, że papież Polak mówił: „Czyściec to znaczy stan oczyszczenia, stan, w którym dusze przygotowane są do zbawienia, do szczęścia wiecznego, oczyszczają się jeszcze, ażeby dojrzeć do ostatecznego spotkania z Bogiem” (Audiencja generalna, 4 VIII 1999 r.). Sekretarz Episkopatu dodał jednocześnie, że w naszym kraju była i jest nadal częsta modlitwa w intencji dusz czyśćcowych. „Świadczą o tym Msze święte w intencji zmarłych, wypominki i odprawiane za zmarłych Msze święte gregoriańskie, oraz modlitwy przy grobach” – powiedział.

Bp Artur Miziński zaznaczył, że naszą modlitwą możemy bardzo pomóc zmarłym. Przypomniał, że od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Jest to darowanie kary za grzechy zgładzone już co do winy. Odpust można uzyskać odwiedzając cmentarz, spełniając zwykłe warunki: brak przywiązanie do grzechu, komunia św., modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego i wyznanie wiary.

