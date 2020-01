Bosak ujawnia, czy w Ruchu Narodowym jest miejsce dla geja

man.of.Stagira 5.1.20 11:26







Cała ekipa liberalno-oświatowa która urzęduje na forum fronda.pl to są niestety

- d o g m a t y c y spod sztandaru bolszewickiej demagogii którzy chcą ZMUSIĆ

tych którzy się z nimi nie zgadzają do tego by działali i myśleli tak jak oni.





Przeciwnie, poza małą grupką zbolszewizowanych ideologicznie /lub/ rasistowsko

- co wychodzi na jedno - zwolenników tajnego porwania samolotu TU-154 od G.Brauna

po tak zwanej prawej stronie NIE WIDAĆ nastrojów innych niż



r e p u b l i k a ń s k i e



Jest na forum paru monarchistów ale co do zasady dominuje republikanizm.

Republikanizm polega na tym, że walczy się o swoje przekonania ALE ich się nikomu

siłą NIE narzuca. Tymczasem c a ł a strategia strony tzw. 'progresywnej' polega na

takiej dyktaturze e l g i e b e t a r i a t u - i TO nazywam



b o l s z e w i z m e m ideologicznym

LGBT+UB





tyle