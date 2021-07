Bób na zdrowie i doskonałą sylwetkę!

Bób, podobnie jak inne rośliny strączkowe, ma wiele wartości odżywczych. Ma dużą zawartość białka, jest bardzo bogatym źródłem kwasu foliowego - potrzebnego np: w ciąży. Ceni się go ze względu na właściwości lecznicze - wiąże kwasy żółciowe w jelicie grubym, a tym samym obniża stężenie cholesterolu LDL we krwi.

Bób na choroby układu krążenia

Bób pomocny w leczeniu anemii

Jedzenie bobu w chorobie Parkinsona

Bób może pomóc kontrolować wagę, ponieważ spowalnia proces trawienia i na długo daje uczucie sytości.

PRZEPIS:

Bób po sycylijsku

1 kg bobu

1 szklanka wody źródlanej

1/2 szklanki oliwy z oliwek

1 łyżka soli morskiej

2 łyżki suszonego oregano

2 ząbki czosnku

Bób wrzucamy do gorącej wody, gotujemy do momentu aż będzie al dente, a później natychmiast hartujemy w lodowatej wodzie. Następnie nacinamy skórki, aby marynata dotarła do wnętrza. Składniki marynaty, czyli wodę, oliwę, sól i oregano mieszamy w misce, aby sól się rozpuściła. Oregano należy wcześniej sparzyć niewielką ilością wrzątku, dzięki temu nie będzie twarde. Do gotowej marynaty przekładamy nacięty bób, dorzucamy ząbki czosnku (obrane, ale nie pokrojone), delikatnie mieszamy i odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Podawać w temperaturze pokojowej.

bz/www.poradnikzdrowie.pl/krytykakulinarna.com