Bezpieka edukuje LGBT w Warszawie? Są w końcu doświadczeni w destrukcji

Olej 25.5.20 12:57

No i mamy ,,kwiatuszek'' !



A co się z tym powinno było dawno zrobić ???



I co robią służby niejako wolnego i suwerennego państwa ????



Tak kochani współbracia to wszystko jest pic na wodę fotomontaż !!!!



Trzeba dyktatury twardej jak obcęgi, żeby się k.....o nie lęgło !