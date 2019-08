Antoni Macierewicz: LGBT to kontynuacja postmarksistowskiej formacji komunistycznej

Sławek 19.8.19 11:32

LGBT+ pewnie jeszcze P i Z (zoofile) i N (nekrofile) i ... to nowy rodzaj terroryzmu psychiczno-kulturowo-prawnego.



Jak ktoś powiedział coś złego na Hitlera w latach 30 w Niemczech to było złe i więzienie



Jak ktoś powiedział coś złego o PZPR w Polsce to złe i więzienie



Jak ktoś powie coś złego o LGBT to złe i będą więzienie



Pozdr.