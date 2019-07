Aktywista LGBT zaprasza półnagie 12-latki na basen

edi 23.7.19 10:13

"Żeby dobrze rozumieć genderystów, trzeba rozumieć, że to są neokomuniści. Jako

naukowiec piętnaście lat zajmuje się genderyzmem. Przeczytałem mnóstwo ich pozycji i to podsumowuję w ten sposób, że żeby to rozumieć, to trzeba rozumieć, że genderyzm to w dużym stopniu jest mutacja komunizmu. Metody, które stosowali komuniści, stosują

genderyści, tylko stosują inny rodzaj przemocy. Przemoc polityczną, medialną, finansową, kulturową. Wydali wojnę kulturową społeczeństwu, podobną do tej, jaką wcześniej wydali komuniści, którą w dużym stopniu na szczęście przegrali"-podkreślił.



"Zauważmy ich metody działania. Oni specjalnie prowokują zamieszki, niejako pragną, żeby ktoś w nich rzucił kamieniem, żeby ktoś zastosował przemoc fizyczną po to, żeby powiedzieć, że wszyscy ich przeciwnicy są tacy. To jest dokładnie schemat komunistyczny"-mówił gość Telewizji Republika.



"Nie można dać się terroryzować. Trzeba w powiedzieć, że w Polsce mamy wysokie szanse, żeby wygrać tę wojnę. Podobnie w 1920 roku mogło się wydawać, że jesteśmy bez szans wobec Bolszewików"-ocenil ksiądz profesor. Duchowny i filozof wskazał, że dziś może nam się wydawać, że z "neobolszewikami" narzucającymi nam genderyzm, tak jak wcześniej Moskwa komunizm, jesteśmy bez szans.



"Ludzie słabszego ducha, czy słabej orientacji mogą myśleć, że nie damy rady. Musimy

walczyć, Polska poradziła sobie z bolszewizmem, może poradzić sobie z genderyzmem"-

podkreślił ks. Dariusz Oko.