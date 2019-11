ABW w warszawskich Włochach. Są też pirotechnicy

Jack Em 10.11.19 19:54

Dość długo byłem zwolennikiem PO. Jednak po przegranych wyborach w 2015 i 2019 roku zacząłem grzebać po internecie, rozmawiać z różnymi ludzmi, bo nurtowało mnie pytanie, że skoro formacja PO jest tak dobra, tak mądra, tak uczciwa jak mówią o sobie politycy PO, i tyle zrobiła dobrego dla Polski i Polaków podczas 8 lat rządzenia – to dlaczego nie wygrywa wyborów tylko przegrywa ?! Coś tu nie gra ?!

Wyłączyłem TVN, i dotarłem do zupełnie innych informacji, i danych mówiących, że moja dotychczasowa wiedza jest błędna, a to co mówi TVN to kłamstwa i manipulacje ! No bo skoro jest tak źle, jak mówi TVN, to dlaczego światowe rankingi mówią coś zupełnie odwrotnego, analizy UE dotyczące poszczególnych krajów członkowskich również chwalą Polskę, GUS również podaje dobre prognozy, a i sam widzę, że w Polsce jest lepiej, a nie gorzej ! Rozmawiam z ludzmi, którzy są zadowoleni z rozwoju kraju, z programów pomocniczych, z wiarygodności rządzących, bo co obiecują lub zaplanują jest realizowane. Oczy przecieram ze zdziwienia , że to o czym wiedziałem dotychczas, to wielkie nieporozumienie i nieprawda. Porównuję rzeczywistość z tym co mówią politycy PO, i okazuje się, że oni kłamią, wymyśają głupoty i manipulują. Myślę sobie, dlaczego byłem zwolennikiem formacji politycznej, która narobiła tyle zła dla Polski ? Takie przykłady jak zadłużenie państwa, kradzież miliardów z WAT i OFE, podnoszenie podatków i wieku emerytalnego, afery bez końca dają do myśenia, że coś nie gra, że to co głoszą ścierwo-media to kłamstwa i manipulacje.

Dziś, może mi się nie wszystko podobać, ale wierzę i kibicuję M. Morawieckiemu, jego rządowi i ich popieram, szczególnie za program zrównoważonego rozwoju i polskiego modelu dobrobytu !

Żegnajcie kłamcy i manipuatorzy z PO. Dziękuję Bogu, że wreszcie przejrzałem na oczy, że nawróciłem się do normalności. Zwolennicy PO są zaślepieni podobnie jak ja byłem. Jednak uważam, że ci mniej inteligentni, nie potrafią dotrzeć do prawdy i brną w ich głupocie dalej. Szkoda, bo czas mija bezpowrotnie !