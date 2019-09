Abp Marek Jędraszewski: Obrońmy dzieci przed ideologiami!!!

Zauważył, że współcześnie pojawiają się nowe zagrożenia ideologiczne. Należy troszczyć się by szkoła była miejscem pokoju i życzliwości, musi uczyć szacunku dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Jan Paweł II mówił, że na szacunek i cześć ze strony dzieci i młodzieży rodzice muszą sobie zasługiwać, nie może wynikać on wyłącznie z tego, że są starsi i posiadają większą wiedzę. Szacunek wyrasta z zatroskania o właściwy rozwój dziecka. Szkoła powinna wychowywać do realizacji przykazania miłości bliźniego, kształtować w młodych ludziach gotowość do pomocy oraz umiejętność budowania właściwych relacji z innymi. W szkole należy mówić o Bogu, którego tajemnice odsłania przede wszystkim katechizacja.

– Bóg jest gwarantem tego, że nauka o świecie, człowieku i społeczeństwie nie będzie zafałszowana, nie będzie ulegała współczesnym trendom i ideologiom, które usiłują wtargnąć do współczesnej szkoły by zawładnąć sercami, umysłami i sumieniami małych dzieci – stwierdził metropolita. Zaapelował, by wychowawcy zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II bronili młodych ludzi przed krzywdą. Podkreślił, że należy stać na straży ich dobra, ponieważ to oni budują przyszłość narodu. Zauważył, że każdy człowiek jest bardzo ważny, powinien być kochany, strzeżony i chroniony. Wyraził swą nadzieję, że zebrani przyjmą te zadania i wprowadzą je w czyn.– Modlimy się o to, mając świadomość, że Kościół ze swoim przesłaniem Ewangelii i obecnością w szkole w postaci katechizacji, będzie Was w tym wszystkim wspierał. Trwajcie przy tym co najpiękniejsze i szlachetne i niech ks. Karol Wojtyła każdego dnia was w tych wielkich zadaniach wspiera – podsumował.