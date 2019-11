A jednak prof. Szyszko miał rację! Martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej zagrażają ludziom!

– Powodem tego jest między innymi działalność pseudoekologów, którzy nie wiem, jaki mają interes w tym, aby ratować korniki, ponieważ oni twierdzą, że kornik też chce żyć, więc dajmy mu na tacy całe dobro, które znajduje się w puszczy. To przywiązywanie się do drzew, do sprzętu, który pracuje w lesie, by usunąć martwe lub porażone przez szkodniki drzewa, spowodowało to, że nasze czynności były ograniczone i utrudniane – podkreśla Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”