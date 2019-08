13 października - dzień wyborów, dzień Cudu

Lech Keller-Krawczyk - eine kleine jüdisch läuse 27.8.19 19:42

mendy blogowe 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐲 - 𝐞𝐝𝐢



Poszedłem z pieskiem, zjadliśmy lekką kolacyjkę wkrótce obejrzymy sobie Homeland, ale zanim to się stanie krótkie spojrzenie na blogi.

Licznik bije stachanowcom blogowym i to już dobre 10 godzin.

Co mnie cieszy, że siedzą w domu, nie pierdzą w autobusach, tramwaju, w Biedronce, w barze mlecznym, itp., itd.

A dlaczego siedzą w domu, albo w "pracy"?

Bo nie maja PLN-ów, nie mają rodzin, nie mają znajomych, nawet psa.

To kara za to, że się było i się jest mendą.