Zyska: Tusk z Timermansem to był tandem do walki z Polską

– Opozycja zarzuca nam to 27:1 ws. Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. To był początek wybijania się Polski na pozycję niezależną w ramach zjednoczonej Europy i chęci mówienia mocnym głosem. To pokazanie, że nie godzimy się na z góry ustalone rozwiązania – mówił Ireneusz Zyska, poseł PiS w Telewizji Republika