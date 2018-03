Żyrinowski: Nie wyznaczyliśmy jeszcze granic Rosji

„Obywatele wybierają najwyższego władcę rosyjskiego świata. Świata, którego granic jeszcze nie wyznaczyliśmy”- powiedział w 18 marca w lokalu wyborczym jeden z kandydatów na prezydenta Rosji Władimir Żyrinowski.

Skandalista Żyrinowski kandydował w wyborach na prezydenta Rosji po raz szósty. Jeszcze w ubiegłym roku, zapowiadając start w wyścigu o fotel zapowiadał, że po wygranych zaprowadzi w Rosji samodzierżawie, włączy Białoruś i Ukrainę do „Wielkiej Rosji”, i generalnie zrobi w kraju porządek.

Dziś Żyrinowski jest cytowany na stronie internetowej Liberalnej Demokratycznej Partii Rosji. To jego partia, została zarejestrowana za czasów ZSRR, by stworzyć iluzję pluralizmu. Odtąd Żyrinowski był używany do wygłaszania tez, których ze względu na swoje stanowisko nie mógł głośno wypowiedzieć prezydent Putin.

Jak informowaliśmy wcześniej, Żyrinowski podczas jednego z wystąpień przed nacjonalistami na prorządowej manifestacji w Moskwie, oświaczył, że: „Trzeba domagać się, aby po rosyjsku mówiła nie tylko Ukraina, ale też Polska i Rumunia”.

Rosyjscy szowiniści marzą o podbiciu i rusyfikacji narodu polskiego, o całkowitym zniszczeniu polskiej tożsamości i kultury. Chcą zniszczyć samego ducha wolności i godności Polaków.

Przypomnijmy, że w trakcie wywiadu dla programu państwowej telewizji informacyjnej Rossija 24 Żyrinowski powiedział, że: „Los krajów bałtyckich i Polski jest przesądzony. Zostaną zmiecione. Nic tam nie pozostanie”.

− Oni są tchórzliwi! Oni się boją! Ich trzeba brać strachem! Batem! – grzmiał Żyrinowski pod adresem całej cywilizacji euroatlantyckiej na Krymie latem 2014 roku. − I zrobimy propagandę taką, żeby się bali, że czołgi ruszają na Kijów, że czołgi mogą dojść do Brukseli! Możemy w ciągu doby was zająć, zniszczyć! […] Oni powinni się bać! Bać codziennie! W każdej godzinie! Potrzebujemy innego ministra spraw zagranicznych! Potrzebujemy ministra propagandy! Żeby on powiedział i żeby pół Europy się bało… Nogi im drżały

mod/kresy24.pl, jagiellonia.org