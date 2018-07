Żyrinowski: Jeśli Trump nam odda Ukrainę, zrezygnujemy z Nord Stream 2

Koncesjonowany przez władze rosyjski narodowy radykał i prowokator, szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, w typowy dla siebie sposób wyraził oczekiwania co do planowanego szczytu Trump-Putin w Finlandii.

– Jeżeli Trump odda Ukrainę, zatrzymamy budowę Nord Stream 2. Ukraina będzie nasza! Będziemy wtedy przesyłać gaz drogą lądową, co jest tańsze – powiedział Władimir Żyrinowski. – I zatrzymamy Turkish Stream. Wszystko będzie płynęło drogą lądową! Przez rosyjskie ziemie! Aż do Karpat! I będziemy (do Europy – red.) sprzedawać gaz i ropę.

-Europa będzie nasza, nie w sensie militarnym, ale w takim sensie, że Trump ją wykorzysta, a my jej nie poprzemy, a to znaczy, że co do wszystkiego można się dogadać. Ci dwaj ludzie mogą dokonać cudów – ekscytował się Żyrinowski, który jest wiceprzewodniczącym rosyjskiej Dumy.

mod/Kresy24.pl, unian.net