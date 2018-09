Zygmunt III Waza w koszulce 'Konstytucja'. Andruszkiewicz do KOD: Do szkoły, nieuki!!!

Komitet Obrony Demokracji wymyślił sobie dość ciekawy sposób na wyrażenie niezadowolenia z rządów Prawa i Sprawiedliwości. Aktywiści opozycji totalnej postanowili "ubierać" pomniki w koszulkę z napisem "KONsTYtucJA". Działacze KOD stoją na stanowisku, że samo to słowo irytuje rządzących.





Król Zygmunt III Waza i Konstytucja :) pic.twitter.com/RHUpYHIuAc — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) 16 września 2018

Króla Zygmunta III, który chciał silnej władzy monarszej w Polsce (więc raczej nie był wielkim zwolennikiem demokracji) - KODziarze ubrali w koszulkę...konstytucja. Doprawdy, KOD to stan umysłu, wracajcie do szkoły nieuki! A sam Król Zygmunt to by z wami szybko porządek zrobił 😉 — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) 16 września 2018

"Króla Zygmunta III, który chciał silnej władzy monarszej w Polsce (więc raczej nie był wielkim zwolennikiem demokracji) - KODziarze ubrali w koszulkę...konstytucja. Doprawdy, KOD to stan umysłu, wracajcie do szkoły nieuki! A sam Król Zygmunt to by z wami szybko porządek zrobił"- napisał parlamentarzysta.

A może KODziarzom jest już po prostu wszystko jedno? Za każdym razem w takiej sytuacji nasuwa nam się pytanie, ilu protestujących przeciwko rządowi, krzyczących "Konstytucja" nawet na uroczystościach państwowych, w obecności bohaterów II wojny światowej, w ogóle kiedykolwiek przeczytało Konstytucję, a ilu bezrefleksyjnie powtarza to słowo.

yenn/Twitter, Fronda.pl