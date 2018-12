Żydzi wzywają Ukraińców do porzucenia banderyzmu

„Udział Ukraińców w zabijaniu Żydów, współpraca ukraińskich nacjonalistów z Niemcami, stosunek OUN do Żydów to tematy ważne, o których można i trzeba dyskutować. Nie usuwa to jednak potrzeby poparcia faktami tezy ambasadora Izraela o »bezpośrednim udziale Stepana Bandery w straszliwych antysemickich zbrodniach” – napisał prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz na portalu społecznościowym nawiązując do faktu, że Stepan Bandera został 5 lipca 1941 roku zatrzymany przez Niemców i spędził wojnę w więzieniu i obozie koncentracyjnym.