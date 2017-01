Żydzi oskarżają Marcina Wolskiego o antysemityzm

reklama

Warszawska Gmina Żydowska składa skargę na satyryka i pisarza Marcina Wolskiego, twórcę emitowanego w TVP Info programu "W tyle wizji". Zdaniem gminy artysta sugerował, że antyrządowe protesty były inspirowane przez Żydów.

Jak powiedziała serwisowi wawalove.pl Anna Chipczyńska, przewodnicząca zarządu Warszawskiej Gminy Żydowskiej, w ocenie członków gminy Wolski sugerował, że antyrządowe protesty inicjowane były przez Żydów, a biorące udział w protestach osoby to dawni funkcjonariusze UB.

Chodziło o satyryczny wiersz, jaki wygłosił Wolski w telewizji. Mówiąc o sejmowych protestach, stwierdzał w nim m.in., że pod Sejmem w okresie świąt pojawiła się "maca zamiast opłatka".

"Uważamy, że przypisywanie całej grupie ogólnych cech jest wręcz książkowym przykładem powielania stereotypu, a w tym przypadku stereotypu antysemickiego" - powiedziała Chipczyńska.

Jak dodawała:

"Obwinianie nas, Żydów o całe zło świata ma niestety długą tradycję w naszym kraju. Rozumiemy satyrę i żarty, gdyż zdarza nam się doceniać nawet te niewybredne na nasz temat, natomiast to, co zrobił pan Wolski nie spełniało według nas żadnych ram satyry i dowcipu. To przekroczenie granic przyzwoitości".

Skarga na satyryka zostanie złożona do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

26.01.2017, 8:10