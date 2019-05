Żydzi nie chcą uhonorować polskiego księdza?

Dwa lata temu Amalia Sandberg-Mesner złożyła wniosek o uhonorowanie medalem i tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata ks. Ludwika Peciaka. To dzięki niemu przeżyła wojnę. Aktualnie kobieta mieszka w Kanadzie i ma 95 lat.

Jak podkreśla Adam Henderson z biura prasowego Yad Vashem, mimo tego, że posiadają dokumenty w tej sprawie, to "z powodu niewystarczających dowodów Ludwik Peciak nie otrzymał tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata".

Zgodnie z prośbą kobiety, jej bliscy ciągle zabiegają o to, aby polski ksiądz został został uhonorowany tytułem "Sprawiedliwego wśród Narodów Świata".

Historia proboszcza to piękny przykład świadectwa wiary. Jego losy były tragiczne. 11 listopada 1942 r. został aresztowany wraz z innymi duchownymi z parafii. Jak wynika z relacji bratanka, duchowny wiedział, że następnego dnia ma dojść do zatrzymania przez gestapo, a mimo to odmówił ukrycia się.