Żydzi nie chcą słuchać o ,,żydokomunie''

31 marca miał miejsce protest Polonii przeciwko ustawie Just Act przyjętej w USA. Protest został przemilczany. Just Act pozwala organizacjom żydowskim domagać się od Polski zadośćuczynienia za tzw. mienia bezspadkowe.

Wiele innych demonstracji było przemilczanych; demonstracje zorganizowane w Chicago, Bostonie, Los Angeles, Filadelfii czy Hartford. Akcje niezależnych środowisk polonijnych przedstawiano jako "działania antysemickie", a środowisko żydowskie wyraża swoje poirytowanie, że w ogóle do nich dopuszczono.

Według magazynu „Tablet”, podobne akcje odbywały się nie tylko w USA, ale również w innych krajach na całym świecie i były powiązane z organizacjami amerykańskimi, w tym z Komitetem Ochrony Pomnika Katyńskiego i Innych Obiektów Historycznych (New Jersey), z Polsko-Amerykańską Inicjatywą Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (Chicago), z Radą Dziedzictwa Polskiego Ameryki Północnej, czy Kongresem Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii.

"Tablet" twierdzi, że demonstracje przeciwko ustawie senackiej Just Act (S 447), podpisanej przez prezydenta Trumpa w maju 2018 roku, tak naprawdę – są skierowane „zarówno przeciwko Żydom, jak i cierpieniu Żydów w Holokauście i przeciw nowemu prawu”.

Żydzi obawiają się, że Polacy mogą doprowadzić do "usunięcia historycznego zapisu polskiego uczestnictwa w Holokauście”. Najbardziej oburza ich upowszechnienie informacji o Żydach, którzy tworzyli policje żydowskie i komunistyczny aparat władzy.

Według "Tablet", to właśnie słowa o tzw. żydokomunie, są dla nich najbardziej obraźliwe, ponieważ "łączy się to ze szkodliwą teorią spiskową, znaną również pod nazwą judeo-bolszewizm."