Żydzi: Katolicy do reedukacji! Tak ma wyglądać nowe otwarcie w relacjach żydowsko-chrześcijańskich

Ted 8.7.19 16:38

We współczesnym świecie niewielu pozostało Izraelitów, jeszcze mniej Izraelitów - wyznawców Jezusa. Najwięcej żydów to potomkowie chazarów stepowych, którzy z Izraelem nie mają nic wspólnego. Nie mam ochoty do wysłuchiwania potomków czcicieli fallusa z Chazarii, bo jedyne, co niosą światu, to wojny, nienawiść, judzenie, zboczenia i demoralizacja, no i łupieżcza działalność gospodarczo-finansowa.