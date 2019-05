Żydowski polityk Jair Lapid znowu ohydnie opluwa Polaków

ala 10.5.19 9:37

Wychodzi na to, że sami musimy edukować Żydów. Powiedzieć światu głośno i wyraźnie jakiej narodowości byli pomocnicy terroru niemieckiego. Z jakich warstw społecznych pochodzili i komu bezpośrednio podlegali. Jony D.za nas tego nie zrobi, muzeum Polin nie zająknie się na ten temat, UW nie ośmieli się nawet bąka puścić. Jest zgoła odwrotnie. Za nasze pieniądze bezczelnie szkalują nas przed światem. Żydzi już napisali swoją tragiczną historię i biada tym którzy się z nią nie zgadzają do końca. Panie Prezydencie dlaczego pozwolił Pan szkalować Polaków w Auschwitz przez ambasador Azari. Niezręcznie tak? Podajemy im rękę i nie możemy się później paluchów doliczyć. Na co czekamy, aż wyrwą całą łapę?