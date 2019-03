Żydowska Ziemia Obiecana przez Stalina

Birobidżan to miasto na rosyjskim Dalekim Wschodzie i stolica Żydowskiego Okręgu Autonomicznego (ŻOA). Powstał on w 1934, choć osadnictwo na tym terenie zaczęło się sześć lat wcześniej. Pomysłodawcą wspomnianego Okręgu była sam Józef Stalin. Oczywiście potrzebni byli Żydzi. Skłaniano więc ich do wyjazdu natrętną agitacją. Ulegając jej, decydowali się na wyjazd (z biletem w jedną stronę) zdesperowani i głodni Żydzi z ukraińskich i białoruskich sztetli – małych, żydowskich miasteczek. Marzyli o lepszym życiu, a zwłaszcza o pełnym talerzu.

Na Syberii Dalekim czekały na nich tajga, pustka, bagna i całe roje komarów. Jednak osadnicy, podobnie jak w Palestynie, gołą ziemią w trudzie i pocie czoła przekształcali w „kwitnący ogród”. Oczywiście nie własny, lecz sowiecki. I dlatego również do niego dotarły stalinowskie czystki i oskarżenia o burżuazyjny nacjonalizm. A zwalczano go choćby paleniem książek w jidysz – języku Żydów Europy Środkowo – wschodniej.

Po upadku ZSRR, sielanka się skończyła. Z powodu braku pracy i środków do życia, rozpoczęła się i trwała masowa emigracja do Izraela. W efekcie, 2010 roku w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym było już tylko niespełna 1% Żydów. Dzisiaj Birobidżan traktuje żydowskość jako swój turystyczny atut; coś, czym wyróżnia się w skali Rosji. Dodajmy, że ta żydowskość to sztel, którym Birobidżan nigdy nie był. A jednak do tego typu żydowskości nawiązuje: na festiwalach, placach dekorowanych sielskimi pomnikami, w sklepach pełnych symbolicznych pamiątek.