Życzenia od przewodniczącego episkopatu - POSŁUCHAJ

„Najważniejszą prawdą naszej wiary jest cielesne Zmartwychwstanie Jezusa” – powiedział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, w życzeniach wielkanocnych.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że „dzięki zmartwychwstaniu Jezus objawił się jako Pan życia i śmierci”. Dlatego „jest to najważniejsza prawda naszej wiary”. Następnie życzył wszystkim, aby Zmartwychwstały Chrystus wszedł w pełni w ludzkie życie. „Przyjmijmy Go z ufnością. Jeśli dotąd byłeś daleko od Niego, zrób mały krok a On przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny – zaryzykuj, nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu i bądź pewien, że On jest zawsze blisko ciebie i ofiaruje ci siłę, abyś mógł żyć tak, jak On tego pragnie” – powiedział arcybiskup Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał również przypadający w tym roku jubileusz 1050-lecia powstania w Poznaniu pierwszej diecezji na ziemiach polskich, który będzie obchodzony od 22 do 24 czerwca oraz podczas międzynarodowego spotkania Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, które będzie miało miejsce od 13 do 16 września.

Na zakończenie arcybiskup Gądecki życzył, aby „moc Zmartwychwstałego Zbawiciela dotarła do wszystkich naszych rodaków w Ojczyźnie i poza jej granicami i pomogła im stać się współpracownikami Zmartwychwstałego”. Ażeby dotarła do wszystkich chrześcijan, do tych, „którzy doświadczają braku miłości, osamotnienia, porzucenia i uzależnienia oraz do tych, którzy doznają więzienia”, do „licznych Ukraińców, podejmujących u nas pracę z dala od swoich bliskich”. Aby moc zmartwychwstania „przezwyciężyła nienawiść, przemoc i wojny na Ukrainie, w Iraku, Syrii i tylu miejscach Afryki”.

Natomiast w życzeniach skierowanych na nagraniu, Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na „rezurekcję ducha ludzkiego, który jest odpowiedzią na Zmartwychwstanie Pańskie”. Następnie życzył, aby Pan Bóg przyniósł wszystkim „w szczególności tym, którzy są strapieni z jakiegokolwiek tytułu, z powodu choroby, cierpienia, więzienia – ten oddech radości, który jest właściwy człowiekowi, który zmartwychwstał w sensie duchowym”.

Publikujemy pełną treść życzeń:

Pragnę złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Życzenia te dotykają rzeczywistości istotnej, jaką jest zmartwychwstanie Jezusa. Jest to najważniejsza prawda naszej wiary. Tą najistotniejsza prawdą wiary nie jest wcale narodzenie Jezusa, ale właśnie Jego cielesne zmartwychwstanie. To dzięki zmartwychwstaniu objawił się On jako Pan życia i śmierci.

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

W miejsce „ciała ziemskiego” pojawiło się „ciało niebieskie”. Św. Paweł tłumaczy tę przemianę odwołując się do obrazu ziarna zasianego w ziemię. Ziarno wrzucone w ziemię ulega rozkładowi a potem wyrasta łodygą i kłosem. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe [soma psychikon] – powstaje ciało duchowe [soma pneumatikon]” (1 Kor 15,42-44). W zmartwychwstaniu ziemskie ciało Jezusa, podległe zniszczeniu, uległo przemienieniu, dzięki czemu Zmartwychwstały „ukazał się w innej postaci [en hetera morfe] dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi” (Mk 16,12).

ZMARTWYCHWSTANIE CHRZEŚCIJANINA

Ta eksplozja zmartwychwstania przenika chrześcijanina już na Chrzcie świętym, włączającym nas w ten nowy wymiar życia, dzięki czemu – z pomocą łaski – stało się możliwe nasze duchowe zmartwychwstawanie w doczesności.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wejdzie w pełni w nasze życie; przyjmijmy Go z ufnością. Jeśli dotąd byłeś daleko od Niego, zrób mały krok a On przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny – zaryzykuj, nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu i bądź pewien, że On jest zawsze blisko ciebie i ofiaruje ci siłę, abyś mógł żyć tak, jak On tego pragnie.

Dla nas, Wielkopolan, ta zgoda na przyjęcie Zmartwychwstałego jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ my mamy najdłuższą tradycję bycia Kościołem w Polsce. W tym roku świętujemy przecież jubileusz 1050-lecia powstania w Poznaniu pierwszej diecezji na ziemiach polskich, co m.in. będziemy razem świętować w naszym mieście w piątek, sobotę i niedzielę od 22 do 24 czerwca oraz podczas międzynarodowego spotkania Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, które będzie miało miejsce od 13 do 16 września.

ŻYCZENIA

Niech dojdzie do wszystkich chrześcijan, którzy razem z nami wyznają wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa.

Niech dotrze do tych, którzy doświadczają braku miłości, osamotnienia, porzucenia i uzależnienia oraz do tych, którzy doznają więzienia – aby dostrzegli Chrystusa, który ich kocha i prowadzi do Ojca.

Niech dojdzie do licznych Ukraińców, podejmujących u nas pracę – z dala od swoich bliskich – dla zapewnienia bytu swoim rodzinom.

Niech moc zmartwychwstania przezwycięży nienawiść, przemoc i wojny na Ukrainie, w Iraku, Syrii i tylu miejscach Afryki.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca paschalną radością, miłością i pokojem. Radosnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla każdego z Was!

BP KEP

mod/episkopat.pl