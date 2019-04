Życzenia od premiera Morawieckiego i wicepremier Szydło

W klipie widzimy rodzinę przy stole wielkanocnym. Wraz z bohaterami spotu przy stole zasiada premier Mateusz Morawiecki. Jak dowiadujemy się z portalu 300Polityka.pl, tak nietypowe życzenia to pomysł zaplecza szefa rządu. Klip ma zapaść w pamięć wyborców.

"Twórcy minutowego filmu chcą nawiązać do publicystycznego motywu, że przy świątecznych stołach ucierają się poglądy na tematy społeczne i pokazać jak statystyczna polska rodzina zyska na wprowadzonej właśnie społecznej piątce"-pisze portal 300polityka.

"Szanowni Państwo! Życzę, żeby Święta Wielkiej Nocy były dla Was radosne, szczęśliwe, zdrowe! Życzę, abyście spotkali się przy wielkanocnych stołach ze swoimi rodzinami. By nie zabrakło nikogo z Waszej rodziny przy wielkanocnym śniadaniu. Niech ten czas będzie dla Was pełen radości, nadziei, szczęścia. Właśnie taki, jaka jest Wielkanoc, która daje nadzieję i miłość. Życzę, żeby ta Wielkanoc była w Waszych domach i sercach przez cały rok. Wszystkiego dobrego!"-mówi była szefowa polskiego rządu na zamieszczonym na Twitterze nagraniu.