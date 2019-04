,,Życie ma być święte, albo będzie grzeszne''

Jesteśmy powołani przez Boga do życia w świętości. Zlekceważenie tego obowiązku, będzie wejściem na drogę grzechu, w przestrzeń działania szatana, będzie odwróceniem się od Boga. Co zrobić, aby zatroszczyć się świętość własnego życia? - odpowiadając na to pytanie, ks. Sławomir Kostrzewa przypomina program, który w latach 50-tych XX wieku ułożył dla Polaków prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, zwany Ślubami Jasnogórskimi. Zapis nauki rekolekcyjnej wygłoszonej w parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie, 25 marca 2019 r.