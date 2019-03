Bawełna Polityczna 25.3.19 12:23

Dobrze, że Kościół użycza swojego głosu nienarodzonym. One same nie mogą wydać krzyku ni jęku. Giną w ciszy i milczeniu. W Katyniu przynajmniej padał strzał rozrywający powietrze.

Tym którzy użyczyli swego głosu nienarodzonym, Pan Bóg na łożu boleści sam poprawi im posłanie i będzie im wdzięczny. Wdzięczność Boga to wielka i bezcenna sprawa. To łaska.